به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش کنفرانس علمی-آموزشی «دانشگاه شبکه‌ای اوراسیا» که در گراند هتل آستراخان برگزار شد، حضور یافت و سخنرانی خوش‌آمدگویی ایراد کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود با اشاره به اهمیت روزافزون علم، فناوری و سرمایه انسانی در توسعه کشورها، نقش دانشگاه‌ها را در پیشرفت، نوآوری و تقویت همکاری میان ملت‌ها بسیار مهم توصیف کرد و گفت منطقه خزر با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده علمی، انسانی و فرهنگی، می‌تواند به یکی از مراکز مهم همکاری‌های علمی و آموزشی در اوراسیا تبدیل شود.

وی توسعه آموزش شبکه‌ای، تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح های پژوهشی مشترک و گسترش ارتباط میان دانشگاه‌ها را زمینه‌ساز پیشرفت مشترک و تقویت همگرایی منطقه‌ای دانست و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

احمد حیدریان همچنین با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمنان تصور می‌کردند با فشار، تحریم، ترور دانشمندان و حمله به مراکز علمی می‌توانند مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، اما ملت ایران با تکیه بر اراده، دانشمندان و جوانان خود این مسیر را با قدرت ادامه داده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، به‌ویژه دانشگاه دولتی آستراخان، برای شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد.

از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه می‌توان به رئیس دفتر استاندار آستراخان، رئیس دانشگاه دولتی آستراخان، معاون وزیر علوم و آموزش عالی روسیه، معاون وزیر امور خارجه روسیه، معاون رئیس آژانس فدرال کشور‌های مستقل همسود، دبیرکل کمیته دائمی اتحادیه روسیه و بلاروس، معاون وزیر علوم، تحصیلات عالی و نوآوری جمهوری قرقیزستان، سرکنسول قزاقستان و کنسول ترکمنستان اشاره کرد.