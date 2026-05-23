به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار گفت: در بررسی روند اجرای این طرح‌ها در سایت ایت الله شهید رئیسی میزان پیشرفت خوبی دارد و در حال واگذاری واحد‌ها هستند. بسیاری از مجوز‌ها توسط دهیاری داده شده و موضوعات زیرساختی مثل آب و برق پیشرفت خوبی داشته. فقظ موضوع پساب و فاضلاب ان باقی مانده که در نشست امروز نهایی و پیگیری شد.

نماینده مردم یزد اشکذر زارچ در مجلس شورای اسلامی در خصوص سایت شهید سلیمانی گفت: آماده سازی انجام شده و اماده واگذاری به ایثارگران است. البته در خصوص شبکه برق و آب مشکلاتی داشتند که در نشست امروز قطعی شد که کار انجام شود.

جوکار در خصوص مسکن کارگری، بهزیستی و کمیته امداد افزود: اینئ واحد‌ها پیشرفت خوبی داشته و همه دستگاه‌ها باید پای این کار باشند تا این واحد‌ها به زودی به بهره برداری برسد.

وی در خصوص پردیس زندگی که بیشترین واگذاری زمین را داریم افزود: حجم بالای زمین و مسکن آماده است و بخش از زمین‌ها مخصوص فرزنداوری و بخشی هم طرح نهضت ملی مسکن است که در این نشست در خصوص تامین زیرساخت‌های برق و آب بحث و پیگیری شد .

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در استان بیش از ۱۶۰ هزار متنقاضی ثبت نام کردند که حدود ۵۰ هزار متقاضی تایید اولیه بودند و ۳۷ هزار متقاضی هم واحد‌ها بعضی تحویل داده شده و بعضی در حال تحویل و برخی در حال اماده سازی و ساخت است.



خواجه رضایی افزود: بنا داریم همه اراضی را در سال ۱۴۰۵ به مردم تحویل دهیم که خودشان مراحل ساخت را دنبال کنند. همچنین امیدواریم در خرداد و همزمان با سالروز فتح خرمشهر حدود ۵ هزار واحد به طرق مختلف به مردم عزیز واگذار کنیم.