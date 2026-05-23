مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از افزایش ظرفیت پست برق ۱۳۲ کیلوولت مارون یک، در منطقه غیزانیه شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی اظهار کرد: به منظور گذر از پیک تابستان سال ۱۴۰۵، پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت مارون یک در غیزانیه، بهینهسازی و افزایش ظرفیت پیدا کرد.
وی افزود: این پروژه شامل تعویض یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلوولت با ظرفیت ۲۷ مگاولت آمپر offload و نصب و راهاندازی ترانسفورماتوری با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر onload (افزایش ظرفیت پست از ۲۷ به ۳۰ مگاولت آمپر) و همچنین نصب و راهاندازی تابلو حفاظت و کنترل ۱۳۲ کیلوولت بوده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه نصب ترانسفورماتور onload در بحث کنترل ولتاژ مشترکین بخصوص در فصول گرم و پیک بار شبکه نقش ارزندهای دارد، بیان کرد: ارزش سرمایهگذاری این پروژه بالغ بر ۷۵۸ میلیارد ریال بوده و در قالب پروژههای نگهداری و تعمیرات و اصلاح و بهینهسازی شبکه به پایان رسید.
وی در ادامه افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، ظرفیت برق شبکه فوق توزیع منطقه غیزانیه افزایش پیدا کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه ناحیه مارون، افزایش امکان مانور در شبکه توزیع منطقه، افزایش پایداری و تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی، کاهش بارگیری و متعادلسازی بار ترانسفورماتورهای پستهای مجاور و اصلاح پروفیل ولتاژ، خواهد شد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.