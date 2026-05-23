رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از رهاسازی یک حلقه مار در عرصه‌های طبیعی منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی که توسط شهروندان به این اداره تحویل داده شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، امیدرضا تونی گفت: این خزنده پس از زنده‌گیری توسط شهروندان وظیفه‌شناس و تحویل به اداره محیط زیست، مورد بررسی‌های فنی کارشناسان قرار گرفت و پس از اطمینان از سلامت کامل و توانایی بقا، در دامن طبیعت رها شد.

وی با اشاره به انتخاب منطقه البرز جنوبی برای این اقدام افزود: این منطقه به دلیل امنیت زیستی بالا و شرایط اکولوژیکی مطلوب، زیستگاهی امن برای گونه‌های مختلف جانوری به‌شمار می‌رود و بازگشت این مار به این عرصه، به حفظ چرخه طبیعی و تعادل اکوسیستم کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در ادامه تصریح کرد: صیانت از گونه‌های جانوری نیازمند مشارکت همگانی به‌نظر می‌رسد و اقدام شهروندان در عدم آسیب‌رسانی به این گونه، نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در جامعه تلقی می‌گردد.

تونی در پایان خاطرنشان کرد: از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مواجهه با گونه‌های حیات‌وحش، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری نموده و مراتب را به نزدیک‌ترین واحد محیط‌بانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند