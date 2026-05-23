به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه منتشر شده برای کاربران سامانه تجارت داخلی، با هدف شفاف‌سازی شبکه توزیع و نظارت بر فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی، زیرساخت‌های لازم برای ثبت سند انتقال مالکیت و مکان برای محصول «روغن پایه تصفیه مجدد» فراهم شده است.

بر این اساس، تمامی کاربران و فعالان این حوزه می‌توانند از این پس با مراجعه به سامانه جامع تجارت، نسبت به ثبت اسناد مربوط به انتقال مالکیت و تغییر مکان این محصول اقدام نمایند.

این گزارش می‌افزاید، در خصوص محصول «روغن پایه تصفیه اول»، ضوابط متفاوتی اعمال می‌شود؛ طبق اعلام سامانه، ثبت سند انتقال مالکیت و مکان برای این محصول، صرفاً در انحصار شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا بوده و برای سایرین امکان‌پذیر نیست.

کاربران در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی در فرآیند ثبت، می‌توانند به بخش راهنمای سامانه جامع تجارت مراجعه نمایند.