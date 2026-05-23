تجویز دارو‌های خارج از دستورالعمل‌های علمی و یا القای درمان‌های غیرضروری که صرفاً جهت ایجاد گردش مالی انجام می‌شود، از مصادیق تخلفات صنفی به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: چنانچه پزشکان، کادر درمان یا داروخانه‌ها با تبانی، هزینه‌های مالی مازاد به بیماران تحمیل نمایند، این عمل در حکم اخذ وجه اضافه بر تعرفه و گران‌فروشی تلقی شده و متخلفان (به‌صورت فردی یا مجتمع) تحت پیگرد قانونی کمیسیون ماده ۱۱ و شعب تخصصی تعزیرات حکومتی قرار خواهند گرفت.

عزیزی با تأکید بر شرایط معیشتی مردم استان افزود: با هرگونه تخلف صنفی در حوزه‌های بهداشت، درمان و دارو که منجر به تضییع حقوق بیماران شود، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: شهروندان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف پزشکی، دارویی یا درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ جهت رسیدگی فوری گزارش نمایند.