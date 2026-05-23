بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز شامگاه جمعه در راستای تداوم برنامه دیدارهای مردمی و حضور میدانی در مساجد، با حضور در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) بوشهر، ضمن اقامه نماز جماعت، بهصورت بیواسطه با اهالی این محله دیدار و به مشکلات حقوقى و قضایی آنان رسیدگی کرد.
در این برنامه که با همراهی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان انجام شد، رئیس کل دادگستری بوشهر با تأکید بر اینکه مساجد باید پایگاههای اصیل فرهنگی و اجتماعی باقی بمانند، اظهار کرد: حضور در مساجد و شنیدن بیواسطه درددلهای مردم، بهترین راه برای شناخت چالشهای حقوقى و قضایی شهروندان است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه مسئولان باید به جای انتظار برای مراجعه مردم به ادارهها، خود در میان آنان حضور یابند، افزود: مسئولان قضایی استان بوشهر خود را خادم مردم میدانند و راهبرد اصلی دستگاه قضایی استان، تحقق «عدالت در دسترس» است. هدف از این حضورهای میدانی، کاهش فاصله بین مردم و مسئولان قضایی است تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه و در محیطی صمیمی، مشکلات خود را مطرح کنند.
در این نشست صمیمی، جمع زیادی از نمازگزاران و اهالی محله، پروندهها و دغدغههای خود را در حوزههای حقوقی کیفری، امور ثبتی و اراضی با رئیس کل دادگستری استان و گروه همراه وی در میان گذاشتند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر پس از شنیدن دقیق مسائل مراجعهکنندگان، دستورهای لازم را جهت پیگیری و حل مشکلات آنان صادر کرد و به واحدهای مرتبط تأکید کرد: با نگاهی تسهیلگری و در چارچوب قانون، از تمام ظرفیتهای موجود برای گرهگشایی از کار مردم استفاده شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از فرصت ایجاد شده برای تعامل مستقیم با مردم، یادآور شد: بازدید از مساجد و حضور در محلات مختلف استان، جزء برنامههای اولویتدار دستگاه قضایی است و ما با تمام توان و تکیه بر روحیه جهادی، برای تأمین امنیت، عدالت و رضایتمندی مردم تلاش میکنیم.
مهرانگیز تصریح کرد: بازخورد این حضورهای میدانی، گامی مؤثر در جهت بهبود فرآیندهای خدمترسانی و اصلاح امور در دستگاه قضایی استان خواهد بود.