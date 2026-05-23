به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در رقابت‌های تنیس بانوان خوزستان که با سطح کیفی بالایی در اهواز برگزار شد، تقابل راکت‌به‌دست‌ها با قهرمانی «مهسا قلی‌زاده» از آبادان به پایان رسید.

در این پیکار‌ها که در راستای توسعه تنیس بانوان و شناسایی استعداد‌های برتر برگزار شد، «نفیسه خلعتبری» دیگر نماینده آبادان بر سکوی دوم ایستاد و «فاطمه بدوی» به همراه «سارینا بهپور» از اهواز، عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

کمیته برگزاری مسابقات در پایان این رقابت‌ها به منظور حمایت از قهرمانان، جوایز نقدی هفت، چهار و ۲ میلیون تومانی را به ترتیب به نفرات اول تا سوم مشترک اهدا کرد.

بی‌شک تداوم چنین مسابقاتی با استاندارد امتیازی بالا، علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، بستر مناسبی را برای شناسایی نخبگان و آینده‌سازان تنیس خوزستان فراهم خواهد کرد.

عملکرد تنیسور‌های استان در مدت اخیر، نویدبخش روز‌های روشن برای این رشته پرطرفدار در دیار کارون است همچنین انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های هدفمند از سوی هیات استان، مسیر لازم برای ارتقا جایگاه تنیس خوزستان در سطح ملی هموارتر از گذشته شود.

بیش از ۱۲۰ هزار بانوی ورزشکار خوزستانی به صور سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند که روز به روز به جمعیت آنها افزوده می‌شود.