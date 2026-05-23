به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار شد با ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال گذشته گفت: طی ماههای گذشته که مدیریت این سازمان را در استان به عهده داشتم با همکارانم سعی کردیم توزیع عادلانه و ضابطه‌مند منابع و امکانات و نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و طرحهای عمرانی را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان، ۲۶ درصد مراکز علم و فناوری، ۲۳ درصد تولید ناخالص کشور و ... در استان تهران قرار دارند و بالاترین رشد اقتصادی در کشور در استان تهران وجود دارد، اماهمچنان شاهد برخی عقب ماندگی‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان تهران مهاجر پذیر است و همین مساله تراکم جمعیت، آلودگی، ترافیک، بحران‌های انرژی و ناترازی‌ها را به دنبال داشته است، گفت: باید نگاه و راهکار ملی در این خصوص داشت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اضافه کرد: در مساله تراکم جمعیت استان تهران در هر کیلومترحدود ۱۰۰۰ نفر زندگی می‌کنند و در استان‌های دیگر هر کیلومتر ۴۹ نفر را در برمی‌گیرد. سکونت ۳۲ درصد از مردم تهران در سکونتگاه‌های غیررسمی شکل گرفته که دولت باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند و عمده آسیب‌های اجتماعی در این حوزه رخ داده است.

سپهری یادآور شد: استان تهران با کمبود ۱۲۵ خانه بهداشت و ۲۰۰ هزار متر فضای ورزشی مواجه است .وسرانه تخت بیمارستانی در شهرستان‌های تهران بحرانی است و نیاز به نگاه جدی در این حوزه داریم.

وی تاکید کرد: حدود ۷۵ درصد طرح‌های هادی در روستا‌های استان اجرایی شده است و در استان تهران ۱۹۴۵ کیلومتر راه روستایی داریم که ۸۵ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت بهره‌مند هستند اما حدود ۸۱ کیلومتر عقب ماندگی در حوزه آسفالت روستایی داریم که باید در دستور کار قرار گیرد.

سپهری خاطرنشان کرد:در حوزه برخورداری از آب شهری ۹۹ درصد از مردم از آب آشامیدنی برخوردار هستند.

وی گفت: در حوزه فضای آموزشی مشکلاتی وجود داشت که خوشبختانه با برنامه ریزی و سیاست دولت شرایط فضای آموزشی بهتر شده است و از رتبه ۳۰ به رتبه ۲۱ رسیدیم. ۱۱۶۱ مدرسه در استان کمبود داریم که برای ساخت ۶۲۴ مدرسه هدف گذاری شده و ساخت ۴۲۸ مدرسه شروع شده و بیش از ۱۲۸ مدرسه تکمیل و ۲۰۰ مدرسه نیز در دست اجراست.

وی با بیان این‌که بودجه مصوب استان تهران ۷.۵ همت است در حالی که سال قبل ۵.۷ بوده است که بودجه بسیار پایینی است، گفت: درآمد استان تهران با میزان بهره‌مندی استان تهران از منابع عمومی اصلا قابل قیاس نیست. سال گذشته ۷۲۵ همت درآمد مصوب داشتیم که ۹۵ درصد آن محقق شد و امسال این عدد به ۱۳۵۰ همت رشد پیدا کرده است. حدود ۷۶۸ طرح نیمه تمام در استان تهران داریم که میزان پیشرفت آنها از ۳۰ تا ۸۰ درصد است و برآورد هزینه آنها حدود ۱۸ همت است. با این شرایط شاید بیش از ۶،۷ سال طول می‌کشد تا این طرحها به بهره‌برداری برسد.

سپهری اضافه کرد: سال گذشته با همکاری سامانه بانکی توانستیم ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار عمرانی داشتیم؛ توزیع این منابع براساس اولویت بندی و در راستای رفع عقب ماندگی‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به سه دانشگاه، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به اورژانس تهران و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به هلال احمر اهدا کردیم و برای کمک به تعمیر و تجهیز و بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی ۲۶۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس، شهید بهشتی، فرهنگیان و توان بخشی تخصیص دادیم. همچنین بخشی هم به حوزه راه‌وشهرسازی و راهداری تخصیص دادیم.

وی تصریح کرد: در حوزه هزینه‌ای حدود ۴۴۰ میلیارد تومان به دستگاه‌ها برای حل مشکلات پرداختی کارکنان و تامین آب و برق و گاز دستگاه‌های اجرایی تخصیص دادیم و توانستیم با پشتیبانی‌مان دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را ارائه دهند. اگر بتوانیم مصوبات سفر‌های شهرستانی را به نتیجه برسانیم، بسیاری از نابرابری‌ها به پایان می‌رسد و تاکنون ۷۵ درصد از طرح هایاستانی را تکمیل کردیم و تکمیل کامل این طرحها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

سپهری با بیان این‌که در حوزه مباحث اداری و استخدامی در سال گذشته ۷ آزمون استخدامی در استان برگزارشد و حدود ۱۱ هزار نفر سهم استخدامی استان بوده است، گفت: موضوعی که در دستور کار استان است، واگذاری خدمات به پیشخوان‌های دولت است که جزو الزامات سازمان است و جهت دسترسی آسان مردم به خدمات این اقدام در دستور کار است. ما در حوزه روستایی ۸۹ پیشخوان داریم، اما در حوزه شهری ۱۰۰۰ پیشخوان داریم و به همین دلیل باید پیشخوان‌های دولت را در روستا‌ها بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: در مساله سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)، در سال گذشته ۶ هزار شکایت از طرف مردم ثبت شده که ۶۰ درصد این شکایات به نتیجه رسیده و پاسخ داده شده و حدود ۴۰ درصد از این شکایات در حال پیگیری است. بیشترین شکایات مردم به بانک‌ها، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، ادارات مالیاتی و بیمارستان‌ها بوده است. در بحث تبدیل وضعیت ایثارگران حدود ۹ هزار و ۲۳۰ نفر تبدیل وضعیت شدند که ۱۲۶۰ نفر در سال گذشته بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تصریح کرد: امسال تمرکز ما بر طرحههای عمرانی است. در بحث نظارت بر اجرای طرح ههای عمرانی اقدامات جدی در حال صورت گرفتن است و مشکلات را بر اساس نظارت احصا کردیم و تخلفات پیمانکاران را محکوم کردیم و گزارش دادیم. در حوزه بهره‌وری که چندان در گذشته مورد توجه نبوده، در اولویت قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه جبران خسارات ناشی از جنگ کمیته‌ای در دولت تشکیل شده است و چه در حوزه‌های بخش خصوصی و دولتی در این کمیته اقدامات لازم انجام خواهد شد. ما نیز اقدامات لازم و جمع بندی آمار‌ها در استان را انجام دادیم و به دولت گزارش دادیم و دولت در نحوه جبران خسارات تصمیم گیری می‌کند. در بحث تعدیل نیرو‌ها نیز نهاد‌های مربوطه باید پاسخگو باشند؛ همچنین تعدیل شده‌ها از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

سپهری با اشاره به اقدامات در حوزه ایمنی گفت: درباره تجهیزات ایمنی این موضع بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است؛ شهرداری متولی تامین تجهیزات شده است.

وی در پایان با اشاره به اقدامات این سازمان در مقابله با حوادث غیرمترقبه گفت: حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه تعیین شده است، اما اقدامات اجرایی بر عهده بخش مدیریت بحران استانداری تهران است. آمادگی و مقابله دو مولفه اجرایی ماست و توزیع منابع آن در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران اجرا می‌شود.