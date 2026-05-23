فرماندار جویبار با اشاره به اجرای ۵۶ طرح از مصوبات شورای ترافیک در سال گذشته، از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهبود و تعریض راه‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد مدانلو، فرماندار جویبار، در جلسه شورای ترافیک شهرستان با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۸۶ موضوع در این شورا به تصویب رسیده است، گفت: از این میان، ۵۶ طرح با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز، بهبود عبورومرور و افزایش ایمنی در سطح شهرستان با موفقیت اجرایی شده است.

مدانلو با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعریض و بهسازی راه‌های مواصلاتی شهرستان جویبار تخصیص یافته که اجرای این طرح‌ها در مبادی محور‌های اصلی در دست اقدام است.

وی همچنین از اجرای طرح بهسازی استاندارد دوربرگردان‌ها در ورودی شهر جویبار خبر داد.

فرماندار جویبار در ادامه با اشاره به حساسیت بالای مصوبات شورای ترافیک، هشدار داد: از آنجا که این طرح‌ها مستقیماً با جان و مال مردم سروکار دارند، نباید روی زمین بمانند؛ لذا هرگونه قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست و از نظر قانونی ترک فعل محسوب می‌شود.

وی در پایان، از مهم‌ترین مصوبات جدید این جلسه گفت و تأکید کرد: ایمن‌سازی چهارراه «بیکارآیش به کوهی‌خیل»، تهیه طرح مطالعاتی بریدگی «فقیه محله» و ایمن‌سازی محور «بیکارآیش به سمت دریا» با مشارکت بخش خصوصی، در اولویت قرار دارند.

وی همچنین به دستگاه‌های اجرایی مهلت یک‌ماهه برای آغاز و پیشبرد این طرح ها را اعلام کرد.