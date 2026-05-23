بیش از ۲۸ هزار دستگاه رمز ارز طی سه سال گذشته در استان اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ سخنگوی صنعت برق استان از شناسایی و کشف ۲۸ هزار و ۷۱۵ دستگاه استخراج رمز ارز در استان در سه سال اخیر تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بخش عمده این شناساییها با کمک خود مردم بود و همراهی هم استانیها در این حوزه نقش کلیدی دارد.
داوود قاسمی افزود: برای تشویق مشارکت اجتماعی، وزارت نیرو پاداش نقدی برای افرادی که تخلف دستگاههای رمز ارز غیرمجاز را گزارش کنند، در نظر گرفته است و برای ۱۰ دستگاه اول به ازای هر دستگاه رمز ارز، سه میلیون تومان و ۱۰ دستگاه دوم به ازای هر دستگاه، ۲ میلیون تومان دریافت میکنند.
وی ادامه داد: مردم میتوانند با استفاده از دو سرشماره، تخلفهای برق را گزارش کنند. سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای گزارش انشعابهای غیرمجاز برق و سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای شناسایی دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در نظر گرفته شده است.
قاسمی گفت: هر شخص میتواند تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان پاداش برای شناسایی دستگاههای رمز ارز غیرمجاز دریافت کند.