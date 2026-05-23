دادستان قزوین از شناسایی و توقیف اموال ۹۶ نفر از مزدوران خارج‌نشین و داخل کشور خبر داد و گفت: برای ۳ نفر به اتهام جاسوسی و برای ۶ نفر به اتهام انجام اقدام اطلاعاتی، کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر عسگری با اشاره به رصد اطلاعاتی ضابطان امنیتی، جزئیات برخورد قضایی با شبکه همکار با دشمن را تشریح کرد.

وی از صدور دستور قضایی برای شناسایی، توقیف و ضبط کلیه اموال ۹۶ نفر از عناصر مزدور به نفع حقوق عامه خبر داد که بخشی از آنان در خارج از کشور مستقر شدند و بخشی نیز در داخل کشور فعال بوده‌اند و تأکید کرد فرایند اجرایی این دستور با همکاری نهاد‌های امنیتی در حال انجام است.

دادستان قزوین با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» تصریح کرد: هرگونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی به نفع دشمن با هدف به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف کلیه اموال و اعدام را در پی دارد. در این چارچوب، برای ۳ متهم که مطابق ادله موجود مرتکب «جاسوسی» علیه امنیت کشور شده‌اند و همچنین برای ۶ متهم دیگر به اتهام «انجام اقدام اطلاعاتی»، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

عسگری در ادامه با اشاره به ماده ۴ همان قانون، خاطرنشان کرد: هرگونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، از جمله ارسال فیلم و عکس یا انتقال داده‌های راهبردی، مشمول مجازات توقیف اموال و اعدام است و دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماضی با مصادیق جاسوسی و همکاری با دشمن برخورد می‌کند.