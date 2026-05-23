پلیس استان سمنان در ماموریت های جداگانه ای سارقان حرفه ای منزل و سیم و کابل را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق سابقه دار و حرفهای با اقرار به ۲۳ فقره انواع سرقت خبر داد.
سردار سیدموسی حسینی گفت : متهم در بازجویی ماموران به ۲۳ فقره سرقت منزل، سیم و کابل برق اعتراف کرد.
سرهنگ عباس عرب فرمانده انتظامی شهرستان سمنان هم از کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در طرح ضربتی پلیس خبر داد و از شهروندان خواست ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی و قفلهای استاندارد، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
در آرادان هم سارق سیم و کابل مخابراتی به همراه مالخرش دستگیر شدند.
سرهنگ یدالله گلیوری فرمانده انتظامی آرادان گفت : در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در یکی از روستاهای شهرستان آرادان، طی عملیات ضربتی پلیس ، سارق را در مخفیگاهش دستگیر شد و مالخرش را معرفی کرد
سرهنگ گلیوری از اقرار سارق به ۷ فقره سیم و کابل مخابرات و معرفی مالخر خبر داد و گفت: سارق و مالخر به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود هم از دستگیری سارقان محتویات خودرو با اعتراف به ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ بسیج شهرستان با انجام کار تخصصی و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت ۲ سارق سابقه دار شدند و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.