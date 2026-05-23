پخش زنده
امروز: -
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از درخواست رئیسجمهور برای بازنگری مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به درخواست رئیسجمهور برای بازنگری مصوبه کنکوری (برای سالهای آتی) شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به باور بنده، هماکنون این زمینه در شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم است. درخواست رئیسجمهور نیز برای بازنگری در مصوبه مطرح است؛ البته بازنگری به معنای تغییرات بنیادین نیست، بلکه به معنای روزآمدسازی با رعایت ملاحظاتی است که ایشان مدنظر دارند.
وی همچنین با اشاره به ساختار حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ساختار شورای عالی بدینگونه است که مصوبات آن صرفاً در خود شورا قابلیت تغییر دارند. به خاطر دارم که ریاست محترم قوه قضاییه وقت آیتالله آملی خدمت مقام معظم رهبری رفته بودند تا درباره تغییر یکی از مصوبات گفتوگو کنند؛ ایشان فرموده بودند: «بنده نیز نمیتوانم تغییری ایجاد نمایم؛ مصوبه شورای عالی باید در خود شورای عالی اصلاح شود. شما موضوع مورد نظر خود را در شورای عالی مطرح نمایید؛ چنانچه اعضا تصویب نمایند، تغییر اعمال خواهد شد.»
عاملی با تأکید بر نقش مقام معظم رهبری بهعنوان معمار این شورا افزود: مقام معظم رهبری با درایت، تدبیر و معماری ویژهای برای علم و فرهنگ کشور، از همان آغاز اندیشه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را در سر میپروراندند. اگرچه این شورا در سال هزار و سیصد و شصتوسه و در زمان امام راحل (ره) تأسیس گردید؛ اما معمار اصلی آن، مقام معظم رهبری بودند.