پنجمین هفته فیلم و عکس چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: این آیین با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، پیشکسوتان و هنرمندان عرصه فیلمسازی و عکاسی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار و از فعالان و استادان حوزه فیلم و عکس استان قدردانی شد.
فرجی افزود: در این آیین موضوعاتی همچون مسائل پیشروی احیای جشنواره فیلم کوتاه بام ایران، چگونگی حمایت از فیلمنامههای مرتبط با جنگ رمضان و لزوم حمایتهای مالی برای ایجاد جریان جدید فیلمسازی در چهارمحال و بختیاری مطرح شد.