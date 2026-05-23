برای بررسی جایگاه ملاصدرا در «زبان و ادبیات فارسی»، باید به این نکته ظریف توجه داشت که او اگرچه فیلسوفی است که به زبان عربی (زبان تخصصی فلسفه در عصر خود) می‌نوشت، اما تأثیر او بر جان‌مایه و جهان‌بینیِ ادبیات فارسی، ژرف و بنیادین است.

اگر ادبیات فارسی را تجلیِ ذوق و عرفانِ ایرانی بدانیم، ملاصدرا آن حکیمی است که به این تجلی، «عمقِ هستی‌شناختی» بخشید. جایگاه او در ادبیات ما، جایگاهِ «مفسرِِ جانِ کلمات» است؛ او کسی است که مفاهیم انتزاعیِ فلسفه را با خونِ گرمِ شهود و عرفان درآمیخت تا ادبیاتِ پس از خود را از حصارِ تشبیهاتِ محض رها سازد و به افقِ «حقیقت» پیوند دهد.

**۱. پل میان عقلِ برهانی و ذوقِ ادبی:**

پیش از ملاصدرا، در ادبیات ما میانِ ساحتِ «عقل» (فلسفه) و ساحتِ «دل» (شعر و عرفان) مرزی باریک وجود داشت. او با «حکمت متعالیه»، این مرز را برداشت. وقتی ملاصدرا از «حرکت جوهری» سخن می‌گوید، گویی همان معنایی را تبیین می‌کند که شاعرانِ بزرگ ما در مفهومِ «تغییر و ناپایداریِ جهان» و «سیر و سلوکِ عاشقانه» به دنبالش بودند. جایگاه او در ادبیات، جایگاهِ تئوریزه کردنِ همان مضامینی است که حافظ و مولانا سال‌ها در قالبِ استعاره و رمز بیان کرده بودند.

**۲. زبانِ تمثیل و کلامِ فیلسوف:**

ملاصدرا ثابت کرد که برای بیانِ عمیق‌ترین حقایق هستی، نباید تنها به زبانِ خشکِ منطق بسنده کرد. او در آثارش، از زبانِ تمثیل، استعاره و حکایات بهره می‌برد؛ شیوه‌ای که ریشه در سنتِ داستان‌سراییِ فارسی دارد. او به ادبیاتِ ما آموخت که هر «پدیده‌یِ زبانی»، آینه‌ای است که حقیقتی برتر را بازتاب می‌دهد. از این‌رو، او در ادبیات به عنوانِ فیلسوفی شناخته می‌شود که «زبانِ فلسفه» را به «زبانِ اشراق» نزدیک کرد.

**۳. تأثیر بر جهان‌بینیِ شاعرانه:**

اندیشه‌های ملاصدرا، زیربنای فکری بسیاری از شاعران و نویسندگانِ متأخر شد. نگاهِ او به «انسان» به عنوانِ موجودی که در حالِ شدن است و با هر قدم، صورتی نو می‌پذیرد، در تار و پودِ ادبیاتِ تعلیمی و عرفانیِ ما نفوذ کرده است. او به شاعرانِ ما جرات داد تا از «انسانِ کامل» و «تجلّیاتِ الهی در آینه‌یِ خلقت» سخن بگویند، بدون آنکه از دایره‌یِ استدلال خارج شوند.

**۴. شاهنامه و حکمتِ صدرایی؛ پیوندِ خرد و حماسه:**

جایگاهِ ملاصدرا در تبیینِ پیوندِ «قرآن، برهان و عرفان»، راه را برای فهمِ درستِ آثارِ ملی ما مانند شاهنامه هموار کرد. او به ما آموخت که خردِ فردوسی (که در ادبیاتِ ما جایگاهی قدسی دارد)، با عقلِ فلسفی و آموزه‌های وحیانی در تضاد نیست، بلکه هر دو شاخه‌هایی از یک درختِ تناورند.

**نتیجه‌سخن:**

ملاصدرا در ادبیات فارسی، تنها یک نام نیست؛ بلکه یک «منظومه» است. جایگاه او در اینجا تعریف می‌شود: **او فیلسوفی بود که واژگانِ فارسی را به «معنا»یِ فلسفیِ عمیق‌تری مجهز کرد.** او به ادبیاتِ ما آموخت که کلمه، تنها نشانه‌ای برای ارجاع به اشیاء نیست، بلکه دروازه‌ای است به سویِ حقیقتِ لایتغیرِ هستی.

بزرگداشتِ ملاصدرا، ستایشِ همان پیوندِ مبارکی است که زبانِ فارسی را از یک ابزارِ ساده‌یِ بیان، به یک «زبانِ حکیمانه» و «فرهنگ‌ساز» در تمدنِ جهانی تبدیل کرده است.

اول خردادماه در تقویم رسمی کشور به نام «روز بزرگداشت حکیم ملاصدرای شیرازی» نام‌گذاری شده است که فرصتی برای پاسداشت میراث فکری و زبان و ادبیات فارسی این فیلسوف نامدار است.