نماینده ولی فقیه در اردبیل، عشایر را از کارآفرین‌ترین اقشار جامعه خواند و گفت: تمام ساحت زندگی عشایر عرصه کارآفرینی و تولید است و در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز، عزت و اقتدار می‌آفرینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در جشنواره کوچ عشایر شاهسون که امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در بیله‌سوار مغان برگزار شد، با اشاره به نقش تولیدات عشایری در اقتصاد و افزایش عزت و اقتدار کشور، تصریح کرد: همه ما باید به عشایر کشورمان دست مریزاد بگوییم و از ولینعتمان و صاحبان اصلی انقلاب قدردانی کنیم.

آیت الله عاملی در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت یاد شهیدان دفاع مقدس رمضان اظهار داشت: با عرض سلام و درود به ساحت منیع رهبر شهید و محضر رهبر معظم انقلاب، بار دیگر پیمان می بنیدم که تا جان در بدن داریم دست در دست هم از این کشور و انقلاب و آرمان های ملت دفاع می کنیم.



وی برگزاری جشنواره کوچ عشایر را فرصتی مهم برای بیان موضوعات مختلف این قشر دانست و افزود: کوچ عشایر صرفا یک حرکت از محلی به محل دیگر نیست، ما آمده ایم که از اصلی ترین ولی نعمتان خود قدردانی کنیم.



امام جمعه اردبیل با اشاره به وجود برخی تردیدها در برگزاری این مراسم به دلایل امنیتی و استمرار تهدیدات دشمن جنایتکار، تصریح کرد: عشایر کارآفرین ترین قشر جامعه اند و چنین کارآفرینانی باید تجلیل شوند.

وی افزود: بیان عظمت عملکرد این کارآفرینان و نقش آنها در اقتصاد کشور و همچنین تعاملات اجتماعی و فرهنگی آنها و به ویژه روحیه حماسی و سلحشوری عشایر ضروری است و باید به آنها دست مریزداد بگوییم.



آیت الله عاملی با اشاره به اقدام عشایر جنوب در دفاع از کشور و تلاش غرورانگیزشان برای مقابله با متجاوزان امریکایی صهیونی، اظهار داشت: آنچه که عشایر در جنوب کشور کردند مایه افتخار بود و از همراهی صدا و سیما و پوشش رسانه ای این رویداد تشکر می کنیم.

وی با اشاره به رشادت های عشایر اردبیل در دفاع مقدس ۸ ساله و پیشگامی در ارتقاء توان دفاعی کشور، گفت: نخستین حرکت ها در تولید موشک با کمک عشایر دشت مغان صورت گرفت و این امر نشان می دهد که اقتدار و پیشرفت، وابسته به توان مالی نیست و پیش از هرچیزی به روحیه حماسی و غیرت نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در اردبیل با بیان ویژگی های والای عشایر، تاکید کرد: چنین مدنیت و فرهنگی یک ثروت عظیم است که باید از آن مراقبت کنیم و مراسم امروز هم، مانور قدرت عشایر و اعلام بیعت با رهبری و تاکید بر حضور در صحنه است.

آیت الله عاملی تصریح کرد: مقامات امریکا و اسرائیل شوم باید بدانند که عشایر در صحنه اند و هر باد و توفانی که باشد و اگر هرکسی جا بزند، عشایر پای آرمان های خود می مانند و می ایستند.



امام جمعه اردبیل در ادامه سخنان خود در جشنواره کوچ عشایر شاهسون به برخی از مشکلات موجود در زندگی و معیشت روستائیان و عشایر اشاره کرد و گفت: اکنون همه روستاها گاز، آب و برق دارند و در مناطق مختلف استان نیز مراکز صنعتی و اقتصادی ایجاد شده و با راه اندازی گمرک و منطقه آزاد، زمینه برای تولید بیشتر و حتی صادرات فراهم شده است.



وی با اشاره به ساخت بزرگترین گلخانه مکانیزه خاورمیانه در مغان، تاکید کرد: به سرمایه گذاری بیشتری نیاز است تا واحدهای تولیدی بیشتری احداث شوند.