، احمد سبحانی با اشاره به فراهم شدن شرایط اقلیمی برای فعالیت آفت کنه گردآلود خرما، بر لزوم پایش مستمر نخلستانها توسط باغداران و کارشناسان تاکید کرد و گفت: کنترل بهموقع این آفت در زمان شروع فعالیت، کلید حفظ کیفیت و بازارپسندی محصول خرماست.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اعلام هشدار در خصوص آغاز فعالیت آفت «کنه گردآلود» در سطح استان، اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت نسبی و احتمال وجود ریزگردهای محلی، شرایط لازم برای افزایش نسل و خسارتزایی این آفت به تدریج در حال فراهم شدن است.
وی با فراخوان کارشناسان پهنه و مروجان کشاورزی برای اطلاعرسانی گسترده به نخلداران، افزود: این آفت با تغذیه از شیره برگهای جوان و بهویژه میوههای نارس، باعث تغییر رنگ محصول به خاکستری مایل به سفید یا زرد کمرنگ میشود و در صورت مدیریت نکردن، میوههای آسیبدیده کوچک مانده و با خروج مواد قندی، پوست میوه سخت، خشک و غیرقابل مصرف میشود.
سبحانی در تشریح علائم ظاهری طغیان این آفت، گفت: کنهها با تنیدن تار در اطراف خوشهها، منظرهای غبارآلود ایجاد میکنند که در مرحله طغیان، منجر به تغییر رنگ میوهها به قرمز تیره و چروکیدگی شدید محصول میشود.
وی با تاکید بر اهمیت زمانبندی در مبارزه با این آفت، تصریح کرد: شروع فعالیت کنه تارتن کاملاً به شرایط دما و رطوبت بستگی دارد؛ لذا باغداران باید با پایش دقیق خوشهها و بهرهگیری از تجربیات محلی، زمان دقیق مهاجرت کنهها از تاج درخت به سمت خوشه را شناسایی کنند.
مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی استان بوشهر ضمن توصیه به خودداری از سمپاشیهای زودهنگام و پیش از شروع فعالیت آفت، یادآور شد: برای کنترل شیمیایی موثر، به محض مشاهده مهاجرت کنههای بالغ، استفاده از کنهکشهای اختصاصی نظیر «فن پیروکسیمیت (اورتوس)»، «بروموپروپیلات (نئورون)»، «هگزیتیازوکس (نیسورون)» و «اسپیرودیکلوفن (انویدور)» یا کنهکشهای عمومی مانند «فن پروپاترین (دانیتول)» و «آبامکتین» توصیه میشود.
وی تأکید کرد: به دلیل تعدد نسل کنههای تارتن برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت نسبت به کنه کشها، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنهها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است.
سبحانی از تمامی باغداران خواست تا برای دریافت مشاورههای فنی و تعیین زمان دقیق مبارزه، با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در پهنههای تولیدی در ارتباط باشند.