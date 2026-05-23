هشدار جهاد کشاورزی بوشهر درباره طغیان کنه گردآلود در نخلستان‌ها

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به شروع فصل گرما، نسبت‌به طغیان «کنه گردآلود» در نخلستان‌های استان هشدار داد و از کشاورزان خواست خوشه‌های خرما را پایش کنند.