مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی از اجرای آزمایشی طرح «مراقب همراه» در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح با تمرکز بر حفظ پویایی کانون خانواده، برای تسهیل فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو اجرا می‌شود.

مریم خاک‌رنگین همزمان با هفته ملی جمعیت، با اشاره به اجرای طرح «مراقب همراه» از امسال، افزود: این طرح با هدف حفظ روح زندگی و نشاط در خانواده‌ها و ایجاد تعادل میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی والدین، به صورت آزمایشی کلید خورده است.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور، گفت: ایران که از دهه هشتاد خورشیدی وارد فرصت استراتژیک پنجره جمعیتی شده بود، اکنون با سرعتی بالا در حال خروج از این موقعیت است.



خاک‌رنگین تبعات اجتماعی این پدیده را جدی دانست و افزود: کاهش نرخ جوانی می‌تواند منجر به سکوت پارک‌ها، کاهش نیروی خلاق و مولد در عرصه‌های علمی و هنری، و فشار مضاعف بر سیستم‌های مراقبتی و صندوق‌های حمایتی شود. بر همین اساس، رویکرد سازمان بهزیستی از حمایت منفعل به مداخله فعال خدماتی تغییر یافته است.

جزئیات حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو؛ مستمری ۱۴۰۵ اعلام شد

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی در تشریح آمار حمایتی این سازمان افزود: در حال حاضر، ۴۱,۶۵۳ خانواده دارای فرزند دوقلو (تا دهک درآمدی ۵) و ۳,۱۹۱ خانواده دارای فرزند سه‌قلو و بیشتر (تا دهک درآمدی ۷) تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

وی مبالغ مستمری ماهانه برای سال ۱۴۰۵ را به شرح زیر اعلام کرد:

خانوار‌های ۴ نفره (دارای دوقلو): ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

خانوار‌های ۵ نفره و بالاتر (دارای سه‌قلو و بیشتر): ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان

خاک‌رنگین گفت: حمایت‌های تغذیه‌ای هوشمند شامل شیرخشک رایگان و کمک‌هزینه تغذیه برای کودکان زیر ۲ سال نیز برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. استمرار این حمایت‌ها مشروط به تأیید پایش رشد کودک در مراکز بهداشت است تا سلامت نوزاد به عنوان اولویت اصلی تضمین شود.

وی با استناد به تحقیقات میدانی، بزرگترین مانع خانواده‌های دارای فرزند چندقلو را فرسودگی روانی والدین و انزوای ناخواسته مادران دانست و افزود: طرح «مراقب همراه» با دو محور اصلی اجرا می‌شود؛ نخست، حمایت در بطن خانه که در آن یک «مراقب» در کنار مادر قرار می‌گیرد تا والدین بتوانند تعادل میان نقش‌های اجتماعی و خانوادگی خود را حفظ کنند. دوم، اشتغال‌آفرینی مبتنی بر اعتماد؛ در این بخش، مراقبان از میان بانوان تحت پوشش بهزیستی که خود مادرانی باتجربه هستند، انتخاب شده و پس از آموزش تخصصی، وظیفه ایجاد امنیت خاطر و آرامش را در فضای زندگی این خانواده‌ها بر عهده خواهند داشت.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی در پایان، حل ابرچالش جمعیت را نیازمند همدلی ملی و بازتعریف مسئولیت در قبال آینده کشور دانست و گفت: سازمان بهزیستی با اجرای آزمایشی طرح مراقب همراه، گامی عملی برای نشان دادن این موضوع برداشته است که در مسیر فرزندپروری، هیچ خانواده‌ای تنها نیست و جامعه آمادگی حمایت از کودکان و والدین را دارد.