پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی: روابط عمومیها فرماندههان جهاد تبیین و موتور محرک هر دستگاه اجرایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، استاندار در نشست مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان گفت: در این شرایط حساس، رسانهها و روابط عمومیها نقش بیبدیلی در ایجاد آرامش، امید و اعتماد در جامعه ایفا کردند و امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت جهاد تبیین آشکار شده است.
هاشمی با اشاره به رویدادهای مهم سال گذشته گفت: سال گذشته با وجود تلخیها و سختیهای فراوان، شاهد اتفاقات و برنامههای ارزشمندی بودیم که از جمله آن میتوان به اجرای برنامه «ایران جان» اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ایران جان توانست ظرفیتها، توانمندیها و فرصتهای استان را در سطح ملی معرفی کند افزود: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، برنامه «ایران جان» بیش از ۸۶ درصد رضایتمندی در سطح استان ایجاد کرد که نشاندهنده موفقیت این رویداد رسانهای و فرهنگی است.
استاندار ، سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی را از دیگر رویدادهای مهم و اثرگذار سال گذشته عنوان کرد و گفت: این سفر از موفقترین سفرهای استانی دولت بود و با تخصیص اعتبارات مناسب، زمینه امیدآفرینی و توسعه زیرساختهای استان را فراهم کرد.
هاشمی با اشاره به طرح راهآهن شرق کشور گفت: طرح راهآهن چابهار به آسیای میانه به عنوان یکی از طرحهای بزرگ کشور، با تزریق اعتبارات مناسب در حال اجراست و بخش قابل توجهی از مسیر این طرح در خراسان جنوبی قرار دارد.
وی در ادامه به حوادث تلخ سال گذشته اشاره کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و شهادت جمعی از فرماندههان ارشد نظامی و رهبر شهید جبهه مقاومت، از تلخترین اتفاقات سال گذشته بود که جامعه را متأثر کرد.
استاندار با بیان اینکه امروز روابط عمومیها در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و میتوانند با روایت صحیح خدمات نظام، امید را در جامعه تقویت کنند افزود: روابط عمومیها پل ارتباطی بین مردم و مدیران هستند و میتوانند با اقناعسازی، پاسخگویی مناسب و مدیریت صحیح افکار عمومی، بسیاری از مشکلات و نارضایتیها را کاهش دهند.
هاشمی با انتقاد از کمتوجهی برخی دستگاهها به حوزه روابط عمومی گفت: روابط عمومی موتور محرک هر دستگاه اجرایی است و مدیران باید بهترین و توانمندترین نیروهای خود را در حوزه روابط عمومی به کار گیرند.
وی افزود: رسانهها و روابط عمومیها باید خدمات و اقدامات دولت را بهدرستی برای مردم تبیین کنند، چراکه اگر ما دستاوردها را بیان نکنیم، دشمن تنها نقاط ضعف را برجسته خواهد کرد.
استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت تکریم مردم و پاسخگویی مناسب مدیران گفت: مردم ولینعمتان نظام هستند و همه مدیران موظفاند با سعهصدر، احترام و حوصله پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان هم با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومیها در عرصه امیدآفرینی و مدیریت افکار عمومی گفت: امروز در جنگ شناختی و روانی، بهرهگیری از ظرفیت قرآن کریم مهمترین ابزار مقابله با هجمههای دشمن است و خراسان جنوبی با جذب ۱۳ هزار و ۸۲۲ سفیر آیهها، رتبه نخست کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
سالاری مکی افزود: جریان اطلاعرسانی و روابط عمومی از مهمترین ارکان پیشبرد امور در جامعه است و هرچه این حوزه قویتر و هدفمندتر عمل کند، موفقیت در عرصههای مختلف نیز بیشتر خواهد بود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه شعار «روایتگری مسئولانه، اعتمادسازی و امیدآفرینی» باید محور فعالیت روابط عمومیها باشد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایت مسئولانه و امیدآفرین نیاز داریم.
وی افزود: امروز در اوج جنگ روانی و شناختی، پیامهای الهامبخش و آرامشبخش رهبر معظم انقلاب و شهدای جبهه مقاومت، پشتوانهای مهم برای مردم است و این مفاهیم باید از بستر قرآن و رسانه بهدرستی به جامعه منتقل شود.
درمحمدی مدیر روابط عمومی استانداری هم با اشاره به دستور استاندار مبنی بر ارزیابی عملکرد روابط عمومی دستگاههای اجرایی گفت: سال گذشته فرآیند ارزیابی روابط عمومیها با هدف ایجاد رقابت سالم و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای اطلاعرسانی در دستور کار قرار گرفت و در پنج شاخص اصلی اجرایی شد.
وی افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه روابط عمومی، میزان تولید محتوا شامل خبر، موشنگرافی، گزارش تصویری و همچنین میزان تبیین طرحها و اقدامات دولت از دیگر شاخصهای ارزیابی دستگاهها بود.
در پایان این مراسم از مدیرکل صداوسیمای استان و تعدادی از روابط عمومی فعال دستگاههای اجرایی استان قدردانی شد.