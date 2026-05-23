معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از تشکیل ۶۸۳ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردارزاده اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۶ هزار و ۲۰۸ مورد بازرس از واحدهای صنفی و اقتصادی استان انجام شد که در نتیجه آن ۵۴۶ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با اشاره به ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده، افزود: مجموع ارزش پرونده های تخلف کشف شده در این مدت بیش از ۷۰ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال بوده که نشان دهنده تشدید نظارت ها و برخورد جدی با متخلفان اقتصادی است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: در حوزه کشف کالای قاچاق نیز ۱۹ مورد بازرسی تخصصی انجام شد که به تشکیل ۲۳ پرونده منجر شد و ارزش ریالی این پرونده ها بیش از ۷۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردارزاده همچنین به عملکرد بازرسی از انبارها اشاره کرد و ادامه داد: در دو ماهه امسال ۱۰ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد که حاصل آن تشکیل چهار پرونده تخلف بوده است.

وی از اجرای طرح های نظارتی ویژه بر بازار استان خبر داد و یادآور شد: در قالب گشت های مشترک، ۹۰۷ مورد بازرسی انجام و ۲۲۳ پرونده تخلف تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده ها بیش از ۲۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به عملکرد سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی، بیان کرد: طی این مدت ۴۰۲ فقره گزارش مردمی در سامانه ثبت شد که از این تعداد، ۱۲۵ گزارش منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.سردارزاده گفت: تشدید نظارت بر بازار، مقابله با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف اقتصادی بدون اغماض برخورد می شود.