۷۰ پرواز داخلی و خارجی روزانه از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد،به ۱۲ مقصد داخلی و ۱۰ مقصد خارجی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل فرود گاه‌های استان در مصاحبه با خبر گزاری صدا و سیما گفت: به جز فرودگاه‌های جنوب کشور و شمال غرب وفرودگاه اصفهان و اهواز، پرواز به سایر مقاصد داخلی ،بر قرار است.

محمود امانی بنی افزود: روزانه حدود ۵ تا ۶ پرواز خارجی به کشور‌های عراق، عمان و استانبول انجام می‌شود؛ و به صورت موردی هم پرواز‌هایی به هرات،کابل،مزار شریف و بر خی فردگاه‌های کشور چین در حال انجام است.

وی با بیان اینکه غیر از فرودگاه مشهد ۴ فرودگاه دیگر نیز در استان وجود دارد گفت: ازمیان آن‌ها ،فرودگاه سبزوار، گناباد و فرودگاه مدرس در مالگیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی هستند و فرودگاه سرخس در مالکیت استان قدس رضوی است.

مدیر کل فرود گاه‌های استان افزود :در استان سه فرودگاه اموزشی نیز وجود دارد که در گلبهار –کاشمر و باغرود نیشابور قرار دارند.