شبکه نمایش شنبه‌شب میزبان کمدی فرانسوی «خوشبختی بعضی‌ها» است و شبکه تهران نیز فیلم درام و زندگی‌نامه‌ای «فرزندان آدری» را بزودی برای پخش آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «خوشبختی بعضی‌ها» به کارگردانی دنیل کوهن و محصول ۲۰۲۰ فرانسه و بلژیک، امشب ۲ خردادماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این اثر کمدی که با بازی بازیگرانی همچون بِرنیس بُژو و ونسان کسل تولید شده، داستان چالش‌های میان دو زوج پس از موفقیت غیرمنتظره لئا در نویسندگی را روایت می‌کند.

همچنین شبکه تهران سیما فیلم درام و زندگی‌نامه‌ای «فرزندان آدری» (محصول ۲۰۲۴ آمریکا) را به زودی روی آنتن می‌برد.

این فیلم که با مدیریت دوبلاژ شراره حضرتی و بهره‌گیری از ۲۴ گوینده برجسته صداپیشگی شده، روایتگر تلاش‌های انسان‌دوستانه دکتر آدری ایوانز برای ساخت بیمارستانی رایگان جهت خدمت به کودکان و بیماران کم‌برخوردار است.

اثری که با نگاهی به مسئولیت اجتماعی و عدالت درمانی، الگویی از ایثار و تعهد حرفه‌ای را به تصویر می‌کشد.