در همایش روز جهانی تنوع زیستی در ساری، قرائت بیانیه دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی بر نقش حیاتی اقدامات محلی در دستیابی به اهداف جهانی حفاظت از طبیعت تأکید کرد و از همه سطوح جامعه برای مشارکت در این امر دعوت نمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم روحانی، بیانیه دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) را به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی که با شعار «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی» نامگذاری شده است، در همایش ساری قرائت کرد. این روز که یادآور تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۹۹۲ است، بر اهمیت بنیادین تنوع زیستی برای حیات بر روی زمین تأکید دارد.
در این بیانیه، اجرای موفق چهارچوب جهانی تنوع زیستی «کونمینگ ـ مونترال» نیازمند مشارکت فعال در تمام سطوح، از جهانی تا محلی، دانسته شده است. به ویژه، هر اقدام در سطح محلی، چه در حفاظت از طبیعت، کاهش آسیبهای زیستمحیطی و چه در ترویج آموزشهای مرتبط با تنوع زیستی، ارزشمند و اثرگذار تلقی میشود.
بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که دولتها به تنهایی قادر به تحقق اهداف بلندپروازانه حفاظت از تنوع زیستی نیستند و همکاری فعال شهروندان، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، مدارس و مراکز تصمیمگیری برای دستیابی به این اهداف امری ضروری است.
در پایان، از مردم سراسر جهان دعوت شده است تا با پیوستن به پویشهای زیستمحیطی و برگزاری برنامهها و اقدامات مرتبط، در مسیر حفاظت از تنوع زیستی جهان مشارکت فعال داشته باشند.