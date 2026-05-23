

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کامران کریمی گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در ادامه برخورد با متخلفان و زمین خواران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۹۶ مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهرستان کرمانشاه قلع و قمع و ۱۲۶ هزار متر‌مربع از اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: تمام ساخت و ساز‌های غیرمجاز با دستور مقام محترم قضایی قلع و قمع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همشهریان هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را می‌توانند از طریق تلفن ۱۳۱ اطلاع دهند تا از سود جویی برخی افراد و تخریب اراضی ارزشمند کشاورزی که ضامن امنیت غذایی جامعه است جلوگیری شود.