پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به آغاز پویش «همافزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه» گفت: این دانشگاه بهعنوان نخستین دانشگاه کشور، اجرای این پویش را با هدف تقویت ارتباط مسئلهمحور و پایدار میان دانشگاه، سازمانها و صنایع پایهگذاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر امیرنادر عسکرپور گفت: پویش «همافزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه» برای نخستینبار در کشور و به ابتکار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، با همکاری مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی و مشارکت تعدادی از هستههای فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان نخستین دانشگاه کشور، پایهگذار و پیشگام اجرای این پویش در راستای حمایت از سازمانها و شرکتها و همراهی با آنها در شرایط بحران و پسابحران به شمار میرود و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و آموزشی خود، نقش مؤثری در حل مسائل و چالشهای واقعی سازمانها ایفا کند.
دکتر عسکرپور با اشاره به چشمانداز مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای فراهمکردن دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به آخرین دستاوردهای علمی و عملی روز دنیا از طریق آموزشهای مؤثر، اظهار کرد: در همین راستا و با تأکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی، مجموعهای از برنامههای تخصصی و کاربردی با اتکا به دانش روز، تجربیات حرفهای و مطالعات موردی واقعی توسط استادان، پژوهشگران و خبرگان برجسته کشور تدوین شده است تا زمینه انتقال دانش کاربردی و بینش مدیریتی نوین به مدیران و تصمیمگیران فراهم شود.
وی ادامه داد: از مهمترین محورهای این پویش میتوان به ارائه آموزشهای تخصصی رایگان، بهرهگیری از توان علمی اعضای هیئت علمی و خبرگان صنعت و ایجاد بستری پایدار برای تعامل سازنده میان دانشگاه و صنعت اشاره کرد.
رئیس مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این ارتباط دوسویه، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، شناسایی مسائل و چالشهای واقعی سازمانها و توسعه راهکارهای علمی، عملی و نوآورانه برای پاسخ به آنها فراهم میکند.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای این پویش علاوه بر کمک به ارتقای بهرهوری و کارایی سازمانها، زمینهساز شکلگیری همکاریهای آموزشی، پژوهشی و علمی پایدار میان دانشگاه و صنعت نیز باشد.