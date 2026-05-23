به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری درجلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان در سال ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: مدیریت همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر مرتبط هستند که باید تلاش کرد در این زنجیره حداکثر تاثیر گذاری را داشته باشیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران دستگاه‌های مرتبط از کسب رتبه ۲ بنیاد مسکن و ارتقا رتبه راه و شهرسازی از ۲۴ به رتبه ۹ کشوری در تخصیص زمین‌های جوانی جمعیت به متقاضیان اشاره و ابراز امیدواری کرد: تا دو ماه آینده شاهد افزایش تخصیص زمین‌های بیشتر به متقاضیان در استان باشیم.

استاندار در ادامه با بررسی تعداد متقاضیان زمین جوانی جمعیت به تفکیک شهرستان‌ها بر اهتمام بیشتر فرمانداران و مدیران مرتبط با اجرای این طرح تاکید کرد و به مدیران توصیه کرد با همراهی مردم یار آنها باشید، بی تردید فراهم‌کردن سقفی مطمئن برای آنها اثرات مثبت را در زندگی و آرامش مردم دارد.

بررسی تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها در موضوعات ازدواج و فرزندآوری از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که استاندار خراسان شمالی بر پیگیری مصوبات توسط دبیرخانه جوانی جمعیت تاکید کرد.