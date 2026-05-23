مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود از افتتاح خانه بهداشت روستای لوکلایه، تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت کوشالشا، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین غلامپور گفت: این طرح عمرانی که یکی از ۱۲ طرح ساخت خانههای بهداشت شهرستان لنگرود محسوب میشود، که ساخت آن تیرماه ۱۴۰۲ در قالب طرح محرومیتزدایی دولت سیزدهم آغاز شد.
وی افزود: زمین این خانه بهداشت ۲۸۱ متر مربع مساحت دارد و زیربنای ساختمان ۷۲ متر مربع است که با تأمین اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد و ۴۸۰ هزار ریال و حدود ۶ میلیارد ریال برای تجهیزات، در ۲۸ ماه به بهرهبرداری رسید.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود در ادامه با اشاره به اینکه روستای لوکلایه در سال ۱۳۵۵ تأسیس شده و امروز دارای ۴۴۱ خانوار و ۱۲۳۸ نفر جمعیت است، خاطرنشان کرد: این مرکز با حضور دو بهورز (زن و مرد) خدماتدهی میکند و امیدواریم با بهروزرسانی تجهیزات و تلاش همکاران، خدمات بهداشتی با کیفیت بالاتری را در راستای ارتقای سلامت اهالی ارائه دهیم.