قائم مقام دبیر کل و مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر درباره برنامه‌های دهه امامت و ولایت گفت: «غدیر، میثاق امت با ولایت»، به عنوان شعار دهه امامت و ولایت سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد بین المللی غدیر، دکتر حسین ظریف منش قائم مقام دبیر کل و مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر، گفت: بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی و احیاگر غدیر در عصر حاضر حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید و پرچمدار غدیر، حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و جمعی از دانشمندان و فرماندهان رشید نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و هموطنانی که در پی جنایت سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی به شهادت نایل آمدند، در اولویت برنامه‌های دهه امامت و ولایت قرار دارد.

آقای ظریف منش ضمن اعلام تجدید بیعت و میثاق خادمان، یاوران غدیر، اعضا و همکاران مردمی بنیاد بین المللی غدیر در سراسر کشور با مقام معظم رهبری و ضرورت اطاعت از دستورات ایشان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه و تعمیق فرهنگ غنی غدیر، تبیین و ترویج آموزه‌های آن و معارف علوی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی در شکل گیری جامعه اسلامی طراز و نیل به اهداف نظام مقدّس جمهوری اسلامی و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی، افزایش معرفت نسبت به فلسفه غدیر و آموزه‌های مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام از مهمترین و ضروری‌ترین اقداماتی است که مورد تاکید امام شهید امت قرار داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس برگزاری دهه امامت و ولایت و ضرورت افزایش توجه هوشمندانه و برنامه ریزی شده نسبت به غدیر، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است در این زمینه یکی از راهکار‌های ایجاد انگیزه و تشویق مردم و مسئولین و جلب توجه اذهان جامعه به سوی ارزش‌های انسانی و الهی نمادسازی غدیر است.

قائم مقام دبیر کل و مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر گفت: بنابراین پس از بررسی‌های کارشناسان بنیاد بین‌المللی غدیر و تصویب در این بنیاد، شعار دهه امامت و ولایت سال جاری «غدیر، میثاق امت با ولایت» تعیین شد و برای نهادینه‌سازی و تبدیل آن به نماد گفتاری و استفاده از ابتکارات، ایده‌پردازی و هنرمندی موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام تعیین و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.

مدیر عامل بنیاد غدیر افزود: با توجه به همزمانی روز عید غدیر امسال با سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و جنگ تحمیلی سوم برنامه‌های سال جاری به ویژه در روز عید غدیر با صبغه حماسی و تأکید بر حماسه حضور مردمی در میدان، پاسداری از ایران اسلامی و مقابله با دشمنان امریکایی و صهیونی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همان گونه که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله بعداز نصب امیرالمؤمنین علیه السلام به امامت مسلمین به جماعت مسلمانان امر کرد که با او بیعت کنند، در سالروز آن حماسه جاوید، تجدید آن بیعت سفارش شده است که مصداق عینی آن در دهه ولایت و امامت سال جاری، تجدید میثاق با؛ امام زمان (عج) برای مجاهدت در مسیر ظهور آن بزرگوار، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و مسیر نورانی امام کبیر و امام شهید امت و اعلان تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در طول ۸۰ روز گذشته هر شب از زبان ملت ایران اسلامی به دنیا اعلام شده است.

دکتر ظریف منش از دست اندرکاران، مداحان و سخنرانان اجتماعات شورانگیز و غرور آفرین مراسم خیابانی همۀ شهر‌ها و روستا‌ها خواست تا با بیان فرمایشات امام خمینی و امام شهید دربارۀ غدیر و امیرالمومنین (علیه السلام)، برای گسترش معرفت مردم نسبت به اهداف و حقیقت غدیر اهتمام نمایند.