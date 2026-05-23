پخش زنده
امروز: -
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان کمبود ریزمغذیها را تهدید پنهان برای بهرهوری خاکهای خوزستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه مسکینی ویشکایی با اشاره به وضعیت تغذیه گیاهی در خوزستان اظهار کرد: آهکی بودن خاک، pH بالا و شوری روزافزون از عوامل اصلی محدودکننده دسترسی گیاهان به عناصر ریزمغذی در این استان است.
وی ادامه داد: اگرچه گیاهان به عناصر ریزمغذی نظیر آهن، روی، منگنز، مس، بُر و مولیبدن به میزان کم نیاز دارند، اما فقر ماده آلی و شرایط خاص خاکهای استان، این عناصر را به یکی از گلوگاههای اصلی در چرخه تولید محصولات کشاورزی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مکانیسمهای پیچیده جذب این عناصر افزود: گیاهان برای مقابله با کمبودهای تغذیهای، راهکارهای سازگارانهای مانند ترشح سیدروفورها و اسیدی کردن محیط ریشه را به کار میگیرند، اما با توجه به شدت چالشها، این سازوکارها به تنهایی کافی نیست و نیازمند مدیریت انسانی است.
این پژوهشگر خوزستانی با تاکید بر لزوم تغییر در روشهای مدیریت کوددهی تصریح کرد: با توجه به روند رو به رشد شوری خاک، بهرهگیری از استراتژیهای علمی همچون جایگذاری نواری کودهای فسفره، استفاده هدفمند از کودهای کلاته، محلولپاشی در مراحل حساس رشدی و همچنین اصلاح ساختمان خاک از طریق بهبود میزان ماده آلی و لحاظ کردن گیاهان خانواده بقولات در تناوب زراعی، از راهکارهای اجتنابناپذیر برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان است.
خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.