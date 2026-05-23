مدیرعامل هلال‌احمر گیلان با اشاره به برگزاری کاروان سلامت در ۶ شهرستان استان به مناسبت گرامیداشت هفته هلال‌احمر، گفت: هزار و ۳۵۰ نفر از هم استانی‌ها از خدمات رایگان و داوطلبانه این کاروان‌ها بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان، با اشاره به گسترش خدمات بشردوستانه و ارتقای سطح سلامت جامعه، گفت: کاروان سلامت هلال‌احمر با مشارکت جمعی از پزشکان متخصص، نهاد‌های حمایتی و داوطلبان حوزه سلامت در شهرستان‌های استان گیلان برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی به اقشار مختلف جامعه اجرا شد و توانست خدمات ارزشمندی را به جامعه هدف ارائه دهد.

سلیمی‌با اشاره به برگزاری کاروان‌های سلامت در شهرستان‌های املش، رودبار، تالش، شفت، آستانه اشرفیه و رضوانشهر همزمان با هفته هلال‌احمر، گفت: در این مدت، یک هزار و ۳۵۰ نفر از خدمات رایگان درمانی و دارویی بهره‌مند گشتند.

وی ادامه داد: مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گفت: ۲۲ پزشک متخصص شامل دندانپزشک، جراح عمومی، متخصص زنان، متخصص ارتوپد، متخصص اعصاب و روان، متخصص قلب و عروق، پزشک عمومی، ماما و روانشناس در این کاروان‌ها به ارائه خدمات پرداختند.

سلیمی‌با اشاره به اقدامات حمایتی این طرح تصریح کرد: ۱۲۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۶۰ میلیون تومان میان جامعه هدف توزیع شد.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح افزود: این برنامه با همکاری شبکه بهداشت و درمان، جامعه پزشکی، اورژانس اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان ادامه داد: علاوه بر خدماتی، چون توزیع سبد‌های معیشتی، اجرای طرح‌های نیابت و دوستدار کودک، حضور تیم سحر سازمان جوانان، عضوگیری، آموزش امداد و کمک‌های اولیه، آموزش نکات اجتماعی توسط اورژانس و آموزش بهداشت محیط با حضور بخش‌داران، دهیاران و مسئولین روستا‌ها و همکاری فرمانداران و بسیج به مرحله اجرا درآمد.

سلیمی گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا نیز در قالب طرح نیابت، به عنوان یکی از برنامه‌های محوری، در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.