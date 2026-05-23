به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جام والیبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۴ خرداد با حضور ۱۲ تیم به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در دو گروه زیر برگزار می‌شود که تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهند کرد:

گروه اول: فیلیپین، کره جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و استرالیا

گروه دوم: ویتنام، هنگ کنگ، قزاقستان، اندونزی، ایران و لبنان

کنفدراسیون والیبال آسیا برنامه این مسابقات را اعلام کرد که شاگردان لی دو هی سرمربی تیم ملی زنان ایران در نخستین بازی خود به مصاف اندونزی می‌رود و سپس با تیم‌های قزاقستان، لبنان، ویتنام و هنگ کنگ مسابقه خواهد داد.

برنامه کامل مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به وقت محلی به قرار زیر است:

شنبه ۱۶ خرداد

ساعت ۹؛ ویتنام – لبنان

ساعت ۱۲؛ قزاقستان – هنگ کنگ

ساعت ۱۵: کره جنوبی – قرقیزستان

ساعت ۱۸: ایران – اندونزی

ساعت ۲۱: فیلیپین – ازبکستان

یکشنبه ۱۷ خرداد

ساعت ۹؛ ویتنام – هنگ کنگ

ساعت ۱۲؛ چین تایپه – قرقیزستان

ساعت ۱۵: ازبکستان – کره جنوبی

ساعت ۱۸: قزاقستان – اندونزی

ساعت ۲۱: فیلیپین – استرالیا

دوشنبه ۱۸ خرداد

ساعت ۹؛ لبنان – هنگ کنگ

ساعت ۱۲؛ ایران – قزاقستان

ساعت ۱۵: چین تایپه – استرالیا

ساعت ۱۸: ویتنام – اندونزی

ساعت ۲۱: فیلیپین – قرقیزستان

سه‌شنبه ۱۹ خرداد

ساعت ۹؛ ایران – لبنان

ساعت ۱۲؛ ازبکستان – چین تایپه

ساعت ۱۵: قرقیزستان – استرالیا

ساعت ۱۸: اندونزی – هنگ کنگ

ساعت ۲۱: فیلیپین – کره جنوبی

روز چهارشنبه ۲۰ خرداد تیم‌های شرکت کننده استراحت دارند.

پنج شنبه ۲۱ خرداد

ساعت ۹؛ ایران – ویتنام

ساعت ۱۲؛ لبنان – قزاقستان

ساعت ۱۵: قرقیزستان – ازبکستان

ساعت ۱۸: کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۲۱: فیلیپین – چین تایپه

جمعه ۲۲ خرداد

ساعت ۹؛ ویتنام – قزاقستان

ساعت ۱۲؛ ایران – هنگ کنگ

ساعت ۱۵: ازبکستان – استرالیا

ساعت ۱۸: اندونزی – لبنان

ساعت ۲۱: چین تایپه – کره جنوبی

روز‌های شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ خرداد نیز هشت دیدار دیگر برگزار خواهد شد تا جایگاه تیم‌های اول تا دوازدهم مشخص شود.