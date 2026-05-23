به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ سیدمهدی محمدی افزود: تعداد پرونده‌های وارده در استان طی ۲ ماه گذشته هزار و ۷۳۳ فقره بود که از این تعداد هزار و ۶۸۸ پرونده مختومه شده است.

او تأکید کرد: همچنین در ۲ ماه گذشته تعداد هزار و ۳۸۶ پرونده اجرای احکام با وصول جریمه ۱۹۸میلیارد و ۷۵میلیون ریال مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: برگشت وجه برای شاکیان نیز در این مدت ۱۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال بوده است.

محمدی از اجرای گشت مشترک این اداره کل با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی شامل صمت، جهاد کشاورزی، ناجا، اتاق اصناف، بهداشت و درمان، استانداری و دادستانی خبر داد و گفت: با اجرای این گشت مشترک در قالب ۱۳۰ تیم از ۷۸۶ واحد صنفی بازرسی شد و در این زمینه۳۶۴ فقره پرونده تعزیراتی شامل گرانفروشی، کم فروشی، فروش خارج شبکه، تقلب و سایر موارد تشکیل شد.