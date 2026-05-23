مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آموزش‌ها و برنامه‌های درسی علمی کاربردی یک ثروت ملی و سرمایه‌ای غیر قابل تکرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست هم‌اندیشی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رئیس، معاون آموزشی و مدیران معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نقی زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شرایط کنونی و نیاز‌های شغلی کشور، مباحث مرتبط با تفویض اختیار، روند فعالیت و دغدغه‌های پیش‌رو را مطرح کرد.

نقی زاده اظهار داشت: آموزش‌های علمی کاربردی و برنامه‌های درسی آن یک ثروت ملی و سرمایه‌ای غیرقابل تکرار است که با هیچ میزان بودجه و سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌توان چنین ساختاری را برای افزایش متوازن اشتغال‌پذیری در کشور ایجاد کرد، این ثروت، تنها یکبار ایجاد شده و قابل تکرار نیست. وی بر بازنگری برنامه‌های درسی و به‌روزرسانی سرفصل‌ها مطابق با تغییرات فناوری، تلاش وزارت علوم برای استفاده از ظرفیت سازمان جهانی کار به منظور استانداردسازی و اعتباربخشی بیشتر به برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مهارتی کشور، تقویت اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت در دانشگاه و تدوین برنامه سالانه زمان‌بندی جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی درسی تأکید کرد.

در ادامه، محمد علی‌اکبری، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تبیین ماهیت، چرایی و چگونگی آموزش‌های علمی کاربردی و نقش آن در تحول نظام اشتغال کشور، اهداف، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های آینده را مبتنی بر آمایش و شرایط روز کشور و با لحاظ نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای تشریح نمود و از همراهی مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قدردانی کرد.

همچنین در ابتدای این نشست، دکتر مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: یکی از وجوه تمایز این آموزش‌ها، تفاوت در شیوه برنامه‌ریزی درسی و بازنگری مستمر آنها است.

مدیران دفاتر برنامه‌ریزی آموزشی درسی، آموزش‌های کوتاه‌مدت و صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه در این جلسه گزارش‌هایی از روند رویداد‌های جاری و آمار‌های کلیدی نظام آموزش عالی علمی کاربردی ارائه و آمادگی دانشگاه را برای تلفیق صلاحیت حرفه‌ای و برنامه درسی تبیین کردند. در پایان این نشست هم اندیشی، مقرر شد جلسات شورا، گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی برنامه‌ریزی درسی با قوت ادامه یابد و طی برنامه‌ای منسجم با هماهنگی نهاد‌ها و شورا‌های ذیربط در وزارت علوم، برنامه‌های درسی با تلفیق صلاحیت حرفه‌ای با سرعت بیشتر به‌روزرسانی شود.

گفتنی است این نشست سه‌ساعته با هدف بررسی دغدغه‌ها و اولویت‌های بازنگری برنامه‌های درسی، بررسی مشکلات پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان برگزار شد.