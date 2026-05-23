به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول انجمن خوشنویسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور گفت: هنر خوشنویسی در نیشابور دارای قدمت فراوان است و علاقه مردم به خصوص جوانان هنرمند این دیار زبانزد خاص و عام می‌باشد.

علی دربهشتی افزود: در این آزمون ۴۲ نفر در پنج سطح مقدماتی، متوسط، خوب، عالی و ممتاز در قالب‌های مشقی، چلیپا، کتابت، شکسته و ثلث و ۲۴ نفر در سه سطح خط تحریری مبتدی، تکمیلی و پیشرفته شرکت کردند.