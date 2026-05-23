ناظر گمرکات استان خوزستان از ترخیص بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی و رشد صادرات مرزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قرهبیگی با اشاره به فعالیت ۱۳ گمرک فعال دریایی و زمینی در این استان اظهار داشت: در ایام جنگ همه گمرکات ما فعالیت چشمگیری داشتند.
وی با تأکید بر عملکرد مطلوب این گمرکات تصریح کرد: ما در مدت چهل روز ایام جنگ بیش از دو میلیون و دویست هزار تن کالای اساسی از طریق گمرک بندر امام خمینی و گمرکات استان خوزستان ترخیص و روانه کشور شدند.
قرهبیگی خاطرنشان کرد: الحمدلله با همافزایی که ایجاد شد در سطح کشور مصوبات خوبی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران و در سطح استان خوزستان به ما ابلاغ شد هیچگونه وقفهای در روند ترخیص چه کالای اساسی و چه در حوزه صادرات ما نداشتیم و کماکان این روال ادامه دارد.
ناظر گمرکات استان یادآور شد: ما از ابتدای جنگ تا الان بالغ بر سه میلیون و پانصد هزار تن کالای اساسی از طریق گمرک بندرامام خمینی و گمرکات استان خوزستان ترخیص شدند و وارد کشور شدند و کماکان این روال ادامه دارد.
وی درخصوص عملکرد گمرکات مرزی نیز گفت: در حوزه گمرکات مرزی هم در بحث گمرک شلمچه و هم در گمرک چذابه صادرات نسبت به قبل رشد خیلی خوبی داشته است.
قرهبیگی با اشاره به جلسه اخیر در گمرک شلمچه بیان داشت: با همافزایی که در سطح دستگاه اجرایی و همکاری با منطقه آزاد اتفاق افتاد انشاءالله خدماتمان را بیش از پیش و به صورت ۲۴ ساعته ادامه میدهیم که نسبت به قبل هم در بحث صادرات و هم در حوزه سایر رویههای گمرکی شاهد افزایش حوزه فعالیتهای تجاری را در سطح استان باشیم.
وی در تشریح وضعیت خودروهای اروندی نیز توضیح داد: درخصوص خودروهای اروندی که متقاضی مجوز ورود موقت به استان بودند با تفویض اختیاری که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری محترم خوزستان به ما ابلاغ شد، شهروندانی که در مرخصی به سر میبرند، به آنها اجاره داده شد بدون اینکه مراجعه کنند، مرخصی آنها تا پایان اردیبهشت تمدید بشود و آن دسته از شهروندانی که در سطح استان حضور داشتند نیز با تدابیری که اتخاذ شد، بدون تعویض پلاک و براساس مجوزی که از طرف گمرک داده شد، مجوز ترخیص و مرخصی به آنها تا پایان اردیبهشت ماه داده شود.