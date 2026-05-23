هفدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بزرگترین رویداد ورزشی دانشجویی است که تابستان سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی تأکید رئیس دانشگاه شهید بهشتی بر حضور مقتدرانه در رویدادهای ملی، اولین جلسه ستاد حمایتی و هماهنگی هفدهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دانشجویان کشور با هدف برنامهریزی برای حضور پرقدرت کاروان ورزشی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دکتر صمد حاججباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ضمن تبیین اهمیت ورزش در ارتقای سلامت روان و تندرستی دانشجویان، گفت: نگاه ویژه رئیس دانشگاه به مقوله تربیت بدنی، چه در سطح همگانی و چه در سطح قهرمانی، یک فرصت ارزشمند برای مجموعه است. ما موظف هستیم با برنامهریزی دقیق، بستری فراهم کنیم تا تیمهای ورزشی دانشگاه با تمام توان در این المپیاد ظاهر شوند.
تلاش برای کسب حداکثری سهمیهها در مسابقات منطقهای
دکتر محمد پورکیانی، سرپرست مرکز تربیت بدنی دانشگاه، با تأکید بر اینکه کسب سهمیه ورودی المپیاد اولین گام حیاتی است گفت: حضور موفق در المپیاد پیشرو نیازمند یک کار گروهی مدیریتی در سطح کل دانشگاه است. امیدواریم با همکاری همهجانبه واحدها، نتایجی درخور نام و شأن والای دانشگاه شهید بهشتی رقم بزنیم.
