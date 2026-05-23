معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:، رویکرد جدید این سازمان، تمرکز بر حکمرانی مشارکتی با مردم برای حفاظت پایدار از تنوع زیستی غنی ایران است؛ راهبردی که تجربه نشان داده نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی، در رویداد ملی تنوع زیستی ایران که در ساری در حال برگزاری است با اشاره به اینکه ایران با داشتن تنها یک درصد از خاک جهان، میزبان ۲.۷ درصد از گونه‌های زیستی دنیاست، از آغاز رویکرد مدیریتی جدید در سازمان خبر داد و افزود: این رویکرد بر تقسیم قدرت با مردم و مشارکت‌جویی برای حفظ پایدار بیش از ۵۴ هزار گونه شناسایی شده در کشور تأکید دارد.

وی با اشاره به تخریب زیستگاه‌ها به عنوان تهدید اصلی تنوع زیستی، اهداف جهانی کنوانسیون تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ افزود: سازمان محیط زیست در کنار اهداف جهانی، اولویت‌های ملی را با مشارکت مردم پیگیری می‌کند؛ به طوری که در حال حاضر ۵ حفاظت‌گاه مردمی فعال هستند و ۷ مورد دیگر نیز به زودی آغاز به کار خواهند کرد. هدف‌گذاری برای فعال شدن ۱۰۰ پروژه مشارکتی حفاظت از تنوع زیستی در دستور کار است.

ظهرابی با ذکر نمونه موفقیت حفاظت‌گاه‌های مردمی در مشاهده یوزپلنگ ایرانی، افزود: تا کنون هفت دستورالعمل برای مشارکت مردم به استان‌ها ابلاغ شده و از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای مناطق حفاظت شده تفرجی استفاده خواهد شد. این روند مشارکتی در حکمرانی محیط زیستی، با وجود برخی موانع، ادامه یافته و نتایج مطلوب آن در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد.

این رویداد ملی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار مازندران و جمعی از کارشناسان و کنش‌گران محیط زیست در ساری آغاز شده و طی دو روز به بررسی برنامه‌های راهبردی با محوریت شعار «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی» می‌پردازد.