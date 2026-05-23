مجموعه پویانمایی «زنبورک» با بهره‌گیری از فضای آشنای آپارتمان‌نشینی و نگاهی به زندگی جمعی، تلاش دارد مفاهیم مسئولیت‌پذیری و همسایه‌داری را به شیوه‌ای غیرمستقیم به کودکان ایرانی آموزش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیرحسن سحرخیز، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه «زنبورک» با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری این اثر از مجموعه «چیا»، گفت: شخصیت اصلی این داستان که قهرمانی غیرمتعارف و ملموس است، در بستری از زندگی زنبور‌ها در یک کندوی آپارتمانی، مهارت‌های زیست جمعی را به خردسالان می‌آموزد.

سحرخیز در تشریح رویکرد این اثر گفت: در طراحی داستان‌ها تلاش شده است تا با پرهیز از شعار زدگی، مفاهیمی، چون رعایت حریم دیگران و همدلی، از طریق تجربه مستقیم شخصیت اصلی و مواجهه او با موقعیت‌های تازه، به کودک منتقل شود.

وی فضای کندو را نمادی از محیط‌های زیستیِ امروز دانست که برای مخاطب کودک، ملموس و قابل درک است.

کارگردان این اثر با اشاره به تکنیک «کات‌اوت» (Cut-out) در تولید ۵۲ قسمت هفت دقیقه‌ای این پویانمایی، افزود: استفاده از این تکنیک علاوه بر ایجاد فضایی گرم و صمیمی، حس بازی‌های کودکانه با کاغذ و مقوا را تداعی می‌کند تا ارتباط بصری بهتری با مخاطب برقرار شود.

سحرخیز در پایان با تأکید بر اهمیت تولید آثار بومی برای کودکان گفت: «زنبورک» بیش از هر چیز بر روابط اجتماعی برآمده از سبک زندگی ایرانی تمرکز دارد و به دلیل ظرفیت های روایی، امکان توسعه این دنیای فانتزی در قالب فصل‌های جدید یا آثار سینمایی در آینده فراهم است.