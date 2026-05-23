فرمان پور گفت: بر اساس

ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر گونه شکار، زنده‌گیری، خرید و فروش، حمل و نگهداری حیات وحش به صورت‌ زنده و غیر زنده بدون مجوز سازمان محیط‌ زيست جرم و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن هشدار به متخلفان زیست محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیر مجاز، از همه ی دوستداران محیط زیست خواست،هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.