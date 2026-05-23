کشف لاشه چهار رأس گراز وحشی و یک بهله پرنده شکاری در لرستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از کشف چهار رأس لاشه گراز وحشی و یک بهله پرنده زنده سارگپه از متخلفان زیست محیطی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت:در پی گزارش همیاران محیط زیست لرستان مبنی بر شکار غیر مجاز چهار رأس گراز وحشی،صید و زنده گیری یک بهله پرنده شکاری سارگپه در شهرستان های خرم آباد و پلدختر توسط دو متخلف زیست محیطی،نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان با کسب مجوز از مراجع قضایی و با همکاری نیروی انتظامی،اقدام به بازرسی این متخلفان کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: در این بازرسی ها، از منزل یک متخلف در شهرستان خرم آباد لاشه ی چهار رأس گراز وحشی و در شهرستان پلدختر یک بهله پرنده شکاری سارگپه زنده کشف و پرونده این متخلفان به مراجع قضایی ارسال شد.
فرمان پور گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید هر گونه شکار، زندهگیری، خرید و فروش، حمل و نگهداری حیات وحش به صورت زنده و غیر زنده بدون مجوز سازمان محیط زيست جرم و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ضمن هشدار به متخلفان زیست محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیر مجاز، از همه ی دوستداران محیط زیست خواست،هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.