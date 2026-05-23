پخش زنده
امروز: -
اداره هواشناسی خوزستان درباره وزش باد همراه با تندبادهای لحظهای در شهرهای آبادان و خرمشهر هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظهای و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی از بعد از ظهر تا اواخر وقت امروز شنبه در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک وجود دارد.
او ادامه داد: اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری توصیه میشود.