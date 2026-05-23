شهرستان فاروج، رتبه نخست کشت نشای گوجه فرنگی در خراسان شمالی
چند سالی است کشت نشایی در گلخانهها رواج بیشتری پیدا کرده موضوعی که کشاورزان را چندگام جلوتر میبرد و هزینهها را کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
اینجا گلخانه یک و سه دهم هکتاری خرم واقع در روستای برگرد، شهرستان فاروج جایی که از ابتدای فروردین ماه تولید نشای رو آغاز کرده است.
معمولا نشاهای تولیدی در اردیبهشت و خرداد ماه به مزرعه منتقل می شود، اما امسال به دلیل بارندگیها انتقال نشا به تاخیر افتاده است.
سالیانه بیش از ۲۰ میلیون نشای گوجه فرنگی در این شهرستان تولید می شود و به کشاورزانی در استانهای گلستان، چابهار، خراسانهای شمالی، رضوی، جنوبی و سایر استانها عرضه میشود
این گلخانه توانسته بااستفاده از هیبریدهای ایرانی نشای مرغوب تولید و صادر کند.
در این گلخانه برای ۱۵ نفر اشتغال ایجاد شده تا محصول با کیفیت تولید کنند.
در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار تن گوجهفرنگی در این شهرستان تولید و روانه بازار و واحدهای فرآوری شد.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک، کوتاه شدن فصل رشد، کاهش هزینهها، انتخاب دقیق فصل رشد و افزایش عملکرد و زود رسی محصول، افزایش یکنواختی در مزرعه و تسهیل در مبارزه با علفهای هرز از مزایای کشت نشائی است.