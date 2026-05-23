پخش زنده
امروز: -
در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر امور خارجه کشورمان در تهران آخرین تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ بررسی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، که بهمنظور رایزنی و تبادل نظر با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، روز گذشته با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که تا پاسی از شب ادامه داشت، طرفین درباره آخرین تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، و همچنین راهکارهای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا تبادل نظر کردند.