رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به نقش ورزش در افزایش تابآوری و کاهش آسیبهای روانی در محیطهای دانشگاهی تأکید کرد: گسترش فعالیتهای ورزشی در میان دانشجویان، استادان و کارکنان میتواند به ارتقای سلامت و نشاط در فضای دانشگاهها کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در جلسه هیأت رئیسه جدید فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی گفت: حضور تیم مدیریتی جدید و بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان و صاحبنظران ورزش دانشگاهی، زمینهساز تحول و شکوفایی هرچه بیشتر در این حوزه خواهد بود.
وی با تأکید بر جایگاه مهم فدراسیون ورزشهای دانشگاهی در ساختار وزارت علوم افزود: حضور معاون وزیر در جلسات فدراسیون، نشاندهنده اهمیت و جایگاه رفیع ورزش دانشگاهی در سیاستهای کلان وزارت علوم است و این پیام را منتقل میکند که توسعه ورزش دانشجویی از اولویتهای جدی این وزارتخانه به شمار میرود.
معاون وزیر علوم با اشاره به لزوم انسجام و هماهنگی میان بخشهای مختلف حوزه ورزش دانشگاهی خاطرنشان کرد: همکاری منسجم میان فدراسیون، دانشگاهها و پژوهشگاهها میتواند آثار و برکات فراوانی به همراه داشته باشد. همافزایی در حوزههای اجرایی و نظری، مسیر تحقق اهداف عالی ورزش دانشگاهی را هموار خواهد کرد.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی هم در این نشست با اشاره به شرایط پیچیده ماههای اخیر، اعلام کرد که با تکیه بر خودکفایی در زیرساختهای دانشگاهی و راهاندازی مراکز اختصاصی تیمهای ملی، ورزش دانشجویی کشور نهتنها متوقف نشده، بلکه به پشتوانهای راهبردی برای تیمهای ملی ورزش کشور تبدیل شده است.
رضا نوری با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته اظهار داشت: با وجود برخی محدودیتها و تحولات داخلی و منطقهای، تلاش کردیم با همکاری بخشهای مختلف آموزش عالی، روند فعالیتهای ورزش دانشگاهی کشور متوقف نشود و برنامههای پیشبینی شده دنبال شود.
وی با اشاره به اقدامات بینالمللی فدراسیون افزود: در پی تحولات اخیر، مکاتباتی با فدراسیون جهانی ورزشهای دانشگاهی (FISU) و فدراسیون ورزشهای دانشگاهی آسیا انجام شد و در نشست اخیر هیأت اجرایی فیزو نیز موضوع ایران و تحولات منطقه مورد توجه قرار گرفت.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی همچنین از برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای ملی دانشجویان خبر داد و گفت: رقابتهای انتخابی تیمهای ملی دانشجویی در رشتههای مختلف از جمله کاراته در بخش دختران و پسران برگزار شد. در مرحله نخست این رقابتها نزدیک به ۱۶۰ دانشجوی دختر از دانشگاههای مختلف کشور حضور داشتند که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه ورزشکاران دانشجو در این رشته است.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی همچنین از تدوین «سند تحول ورزش دانشگاهی» خبر داد و گفت: این سند با هدف ترسیم چشمانداز آینده ورزش دانشگاهی کشور در شورای راهبردی و سیاستگذاری فدراسیون در حال نهایی شدن است و در آن سناریوهای مختلف توسعه ورزش دانشگاهی در شرایط گوناگون پیشبینی شده است.