به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد کاظمی‌فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: دادرسی الکترونیک در دستگاه قضا، دیگر یک تجربه نوپا نیست، امروز عدلیه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فناوری‌های نوین، به بلوغی کم‌نظیر در ارائه خدمات الکترونیک قضایی دست یافته و اکنون در آستانه فصل نوینی ایستاده‌ایم؛ فصل گذار از «دادرسی الکترونیک» به «دادرسی هوشمند» که در آن، فناوری اطلاعات نه یک ابزار، بلکه معمار تحول در هندسه عدالت است.