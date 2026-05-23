رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: فصل گذار از دادرسی الکترونیک به دادرسی هوشمند فرارسیده است؛ عصری که در آن فناوری اطلاعات نه یک ابزار، بلکه معمار تحول در هندسه عدالت خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد کاظمیفرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: دادرسی الکترونیک در دستگاه قضا، دیگر یک تجربه نوپا نیست، امروز عدلیه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فناوریهای نوین، به بلوغی کمنظیر در ارائه خدمات الکترونیک قضایی دست یافته و اکنون در آستانه فصل نوینی ایستادهایم؛ فصل گذار از «دادرسی الکترونیک» به «دادرسی هوشمند» که در آن، فناوری اطلاعات نه یک ابزار، بلکه معمار تحول در هندسه عدالت است.