به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود گفت : امسال یک هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت جو اختصاص یافته است .

محمدحسن غریب‌مجنی افزود : برداشت محصول از حدود ۳۳ هکتار از مزارع به صورت دستی انجام شده و با ورود کمباین‌ها به منطقه خارتوران، عملیات برداشت مکانیزه در حال انجام است .

ارقام ریحان، یوسف، گوهران، ارمغان، گلشن، آذران و ویلما از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در مزارع است .همچنین رقم مختلف جو با هدف شناسایی و ترویج ارقام سازگار با اقلیم منطقه و دارای بازدهی بالا در شاهرود مورد ارزیابی قرار گرفت.