امدادگران هلالاحمر یک مرد ۲۴ ساله آسیب دیده را از ارتفاعات برمفیروز سپیدان نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهدی خورشیدی رئیس شعبه سپیدان گفت:گزارشی مبنیبر آسیبدیدگی مردی ۲۴ ساله در ارتفاعات کوه برمفیروز سپیدان به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
خورشیدی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و سپس اقدامات پیشبیمارستانی و انتقال ایمن فرد آسیبدیده را انجام و مصدوم را به عوامل اورژانس تحویل دادند، این عملیات پس از ۴ ساعت به پایان رسید.