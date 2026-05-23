به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهدی خورشیدی رئیس شعبه سپیدان گفت:گزارشی مبنی‌بر آسیب‌دیدگی مردی ۲۴ ساله در ارتفاعات کوه برمفیروز سپیدان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

خورشیدی افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیر، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و سپس اقدامات پیش‌بیمارستانی و انتقال ایمن فرد آسیب‌دیده را انجام و مصدوم را به عوامل اورژانس تحویل دادند، این عملیات پس از ۴ ساعت به پایان رسید.