

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در مراسم بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی مجموعه استانداری کرمانشاه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدی و راهبردی دولت برای عبور از ناترازی‌های انرژی در سطح کشور، توجه ویژه به توسعه انرژی‌های خورشیدی است که در این راستا اقدامات ارزشمندی در سطح استان، هم در بخش دولتی و هم توسط بخش خصوصی و وزارت نیرو انجام شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه غرب کشور بیان کرد: استان کرمانشاه به لحاظ زاویه تابش و میزان ساعات آفتابی در روز، شرایط بسیار مناسبی برای استقرار پنل‌های خورشیدی دارد و به این دلیل تاکید جدی داریم که دستگاه‌های اجرایی باید پیش‌قدم شده و برق مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند.

دکتر حبیبی در مورد پیشرفت طرح نیروگاه خورشیدی ادارات استان گفت: طبق آخرین گزارش‌ها، تاکنون ۲۸ دستگاه اجرایی در استان برای نصب سامانه‌های خورشیدی اقدام کرده‌اند که برخی وارد مدار شده و برخی در مرحله عملیاتی هستند و سایر دستگاه‌ها نیز ماموریت دارند و مکلف هستند این اقدام را سریعاً نهایی کنند؛ چرا که در زمان ناترازی انرژی، اولویت قطعی برق با اداراتی خواهد بود که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.

استاندار کرمانشاه افزود: امروز شاهد راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی استانداری کرمانشاه در محوطه پارکینگ این مجموعه هستیم که در مدت کوتاه دو ماه به بهره‌برداری رسید و این اقدام به عنوان یک الگوی حاکمیتی انجام شد تا نشان دهیم دستگاه‌های ارشد استان خود در تامین انرژی پاک پیشرو هستند.

وی با تاکید بر لزوم جبران ناترازی انرژی از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اعلام کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به تأمین برق مصرفی خود از طریق انرژی خورشیدی هستند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که با توسعه این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در ادارات و مشارکت بخش خصوصی، فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهیم تا در ایام پیک مصرف، شاهد قطعی برق در بخش‌های تولیدی، صنعتی و مصارف خانگی نباشیم.

استاندار کرمانشاه با ابراز امیدواری نسبت به آینده مدیریت انرژی در استان، گفت: با سرعت گرفتن روند ورود مجموعه‌های جدید انرژی خورشیدی به مدار تولید، هدف‌گذاری ما این است که امسال با کمترین چالش از ناترازی انرژی عبور کنیم و البته این مهم نیازمند آن است که همه دستگاه‌ها با جدیت پای کار باشند و پروژه‌های خود را در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسانند.

دکتر حبیبی با توصیه به عموم مردم و نهاد‌ها برای مدیریت مصرف انرژی، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها به تنهایی کافی نیست و حتماً باید صرفه‌جویی به عنوان یک دستور کار جدی همگانی رعایت شود و هدف ما این است که با رعایت الگوی مصرف، تحت هیچ شرایطی دچار قطعی برق ناخواسته نشویم.

وی با تبیین سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در مدیریت شبکه برق، اولویت اصلی ما تأمین پایدار برق بخش خانگی و همچنین صیانت از چرخ تولید در بخش صنعت است و لذا با تکیه بر پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در دست اجراست، تلاش می‌کنیم برق مورد نیاز ادارات را به سمت انرژی‌های پاک سوق دهیم تا فشار از روی شبکه سراسری برداشته شده و در آینده ناچار به اعمال محدودیت و قطعی برق نباشیم.

استاندار کرمانشاه از تلاش‌های بخش خصوصی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو که در مسیر خودکفایی انرژی استان گام برمی‌دارند، قدردانی کرد.