کتاب «تو شهید نمیشوی»، روایتی از خاطرات شهید مدافع حرم، محمودرضا بیضایی که به همت انتشارات راهیار به چاپ رسیده بود در ایام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب به چاپ سیوچهارم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «تو شهید نمیشوی»، دربرگیرنده روایتهای احمدرضا بیضایی، نویسنده کتاب و برادر شهید محمودرضا بیضایی از فراز و فرودهای یک زندگی با برکت، کودکی و نوجوانی، مسجد و مدرسه تا دانشگاه و پادگان، تبریز تا تهران و از تهران تا شام است؛ نویسندهای که به دلیل فعالیت در تبیین حق به دلایل نامعلوم بیش از یکسال و سه ماه در کشور ترکیه بازداشت و زندانی شده است.
شهید بیضایی با آغاز جنگ در سوریه از سال ۱۳۹۰ برای یاری جبهه مقاومت و دفاع از حریم آلالله (ع) عازم سوریه شد و ۲۹ دی ۱۳۹۲ همزمان با سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفرصادق (ع) در منطقه قاسمیه دمشق در نبرد با تروریستهای تکفیری به شهادت میرسد.
عنوان کتاب «تو شهید نمیشوی»، اشاره به وقایع زندگی و گفتگوی شهید بیضایی با یکی از دوستانش دارد که بیضایی در آن، پیش از آخرین سفر به سوریه گفته بود اینسفر بازگشتی نخواهد داشت.