مدیرعامل باغ کتاب گفت: رویداد «اردی‌بهشت کتاب» که از ۲۳ اردیبهشت شروع به فعالیت کرد به دلیل استقبال مخاطبان تا هشتم خرداد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب تهران افزود: مقرر بود رویداد اردیبهشت کتاب تا فردا سوم خرداد به پایان برسد، اما با توجه به استقبال صورت گرفته این رویداد فرهنگی تا هشتم خرداد تمدید شد.

«اردی‌بهشت کتاب»از ۲۳اردیبهشت در فضای ۶۵ هزار مترمربعی باغ کتاب تهران آغاز شده است و قرار بود تا سوم خرداد ادامه یابد. در این رویداد حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب از ۱۸۰ هزار عنوان ویک هزار و ۱۰۰ ناشر و حدود ۸۰۰ هزار نسخه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بازدیدکنندگان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ از این رویداد بازدید کنند. کتاب‌ها با ۱۵ درصد تخفیف و سایر خدمات باغ کتاب با ۱۰ درصد تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.

رویداد «اردیبهشت کتاب» با هدف تکمیل زنجیره نمایشگاه مجازی کتاب در باغ کتاب تهران برپاست.